برشلونة يداوي الجراح الأوروبية ويتصدر الدوري الإسباني

داوى برشلونة وهدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي جراحه الأوروبية بفوز كبير على ضيفه إلتشي المنقوص 3-صفر في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مشددا الخناق على غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب.

واستعاد النادي الكاتالوني توازنه بعد خسارته أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني صفر-2 الثلاثاء الماضي في الجولة الثانية من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وحقق فوزه الخامس تواليا في الدوري فرفع رصيده الى 16 نقطة منتزعا الصدارة مؤقتا من النادي الملكي الذي تنتظره قمة نارية في دربي العاصمة أمام جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد اليوم.

وعاد المهاجم ليفاندوفسكي (33 عاما) لممارسة هوايته في هز الشباك بعد فشل في ذلك امام فريقه السابق بايرن ميونيخ الثلاثاء الماضي، فسجل هدفيه السابع والثامن في الليغا هذا الموسم معززا صدارته للائحة الهدافين، فيما سجل الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثالث.

وهي الثنائية الثالثة لليفاندوفسكي في الليغا هذا الموسم بعد الاولى في مرمى ريال سوسييداد (4-1) في المرحلة الثانية، والثانية في مرمى بلد الوليد (4-صفر) في المرحلة الثالثة، علما أنه سجل هاتريك في مرمى فيكتوريا بلزن التشيكي (5-1) في الجولة الاولى من دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة.

وكان ليفاندوفسكي السبب الرئيسي في الفوز العريض لفريقه كونه تسبب في طرد مبكر لقائد الضيوف غونسالو فيردو عندما عرقله الأخير في منتصف ملعب فريقه عندما كان البولندي في طريقه إلى الانفراد بحارس المرمى إدغار باديا (14).

وهو الفوز الـ17 لبرشلونة في 24 مباراة على أرضه أمام إلتشي مقابل 7 تعادلات.

وأشرك مدرب برشلونة تشافي هرنانديز الثلاثي الهولندي فرنكي دي يونغ ومواطنه ممفيس ديباي والعاجي فرانك كيسييه أساسيا على حساب القائد سيرجيو بوسكيتس وغافي والبرازيلي رافينيا.

ونجح ليفاندوفسكي في منح التقدم لبرشلونة عندما استغل تمريرة عرضية زاحفة من داخل المنطقة للمدافع الأيسر أليخاندرو بالدي تابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (35).

وعزز ديباي تقدم النادي الكاتالوني عندما تلقى كرة من بالدي داخل المنطقة وظهره الى المرمى فتلاعب بالمدافع شيتويا واستدار وسددها بيسراه في سقف المرمى (41).

وعزز برشلونة تقدمه مطلع الشوط الثاني عبر ليفاندوفسكي مستغلا كرة ابعدها الحارس باديا من امام ديباي فتابعها البولندي بيمناه زاحفة داخل المرمى الخالي (48).

المصدر / وكالات