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مليار يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد غافي لاعب برشلونة

15 سبتمبر 2022 . الساعة 00:29 بتوقيت القدس
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برشلونة يمدّد عقد اليافع غافي حتى 2026

مدّد برشلونة الإسباني عقد لاعب وسطه اليافع والمتألق هذا الموسم غافي حتى عام 2026، بحسب ما أعلن على موقعه الرسمي.

وقال النادي الكاتالوني "توصل برشلونة واللاعب بابلو باييس غافيرا (غافي) الى اتفاق لتمديد عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2026. تبلغ قيمة البند الجزائي مليار يورو"، علماً ان هذا المبلغ اعتيادي لبرشلونة في تجديد عقود لاعبيه الشبان أخيراً.

وغافي الذي خاض 6 من مباريات برشلونة السبع أساسياً هذا الموسم، يجسّد ثنائي المستقبل في خط الوسط إلى جانب بيدري.

وُلد غافي (18 عاماً) في بلدة لوس بالاسيوس إي فيافرانكا بالقرب من إشبيلية في 5 آب/أغسطس 2004، وشق طريقه في فرق الشباب لدى ريال بيتيس حيث أمضى موسمين مع "فيرديبلانكوس".

انتقل إلى برشلونة في موسم 2016 ومثّل فريق تحت 12 سنة وصولا إلى تشكيلة تحت 19 سنة.

استدعي الى الفريق الرديف "برشلونة ب" في شباط/فبراير 2021، قبل ان يضمّه الهولندي رونالد كومان إلى الفريق الأول قبل موسم 2021-2022.

استهل مشواره في الدرجة الأولى ضد خيتافي بعمر 17 عاماً و24 يوماً، ليكون رابع أصغر لاعب بتاريخ برشلونة.

أصبح عنصراً أساسياً في تشكيلة برشلونة وسجّل هدفه الأول لبلاوغرانا في كانون الاول/ديسمبر 2021 ضد إلتشي، ليصبح ثالث أصغر مسجّل في تاريخ النادي العريق.

ويُعد غافي أيضاً من العناصر الرئيسة في تشكيلة المنتخب الوطني تحت اشراف المدرب لويس إنريكي الذي يستعد لخوض مونديال 2022 في قطر.

المصدر / وكالات
#برشلونة #الدوري الإسباني #غافي

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