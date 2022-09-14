بايرن ميونيخ يواصل تفوقه على برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ضرب بايرن ميونيخ الألماني ضيفه برشلونة الإسباني مجدداً حتى بعدما نجح الأخير في الحصول على خدمات هداف النادي البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك بالفوز عليه 2-صفر الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وبعد بداية رائعة للفريقين بفوز بايرن على إنتر الإيطالي في أرض الأخير 2-صفر وبرشلونة على فيكتوريا بلزن التشيكي 5-1 بفضل ثلاثية لليفاندوفسكي، اتجهت الأنظار الى موقعة "أليانز أرينا" التي شهدت عودة البولندي الى الملعب الذي توج فيه هدافاً للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية.

وكانت المواجهة ثأرية لبرشلونة الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من دور المجموعات لأول مرة منذ 2000-2001 لخسارته ذهاباً وإياباً أمام العملاق البافاري بنتيجة واحدة صفر-3، وذلك بعدما أُذِلّ قبلها بعام على يد النادي البافاري بخروجه من ربع نهائي الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، بخسارة تاريخية 2-8.

لكن رجال المدرب تشافي هرنانديس عجزوا عن استثمار تفوقهم الميداني والفرص التي حصلوا عليها لاسيما في الشوط الأول، ودفعوا الثمن بتلقيهم هدفين فصلت بينهما أربع دقائق للفرنسي لوكاس هرنانديز (50) ولوروا سانيه (54).

وتصدر بايرن بست نقاط مقابل ثلاث لكل من ضيفه الكاتالوني وإنتر الفائز الثلاثاء على مضيفه فيكتوريا بلزن 2-صفر بفضل البوسني إدين دجيكو الذي مهد أمامه الطريق بتسجيله هدف التقدم (20) قبل أن يمرر كرة الهدف الثاني للهولندي دنزل دمفريس (70) بعدما أكمل صاحب الارض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61.

وفي أول لمسة له كخصم على ملعب "أليانز أرينا" منذ نيسان/أبريل 2014 حين كان يدافع عن ألوان الغريم المحلي بوروسيا دورتموند، كاد ليفاندوفسكي أن يكون خلف هدف التقدم لفريقه الجديد لولا تألق الحارس مانويل نوير في وجه تسديدة بيدري (9).

وفي تمريرة غير مقصودة من زميله السابق الحارس نوير، كاد ليفاندوفسكي أن يفتتح التسجيل لولا تدخل المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو في الوقت المناسب لإبعاد الكرة الى ركنية (14).

ومن هجمة مرتدة قادها الفرنسي عثمان ديمبيليه الذي أوصل الكرة الى غافي، حصل ليفاندوفسكي على فرصة ذهبية لهز شباك زميله السابق نوير لكنه سدد الكرة قوية فوق العارضة بقليل (18)، ثم أتبعها برأسية من مسافة قريبة تألق نوير في صدها (21).

واضطر مدرب بايرن يوليان ناغلسمان الى إجراء تبديل اضطراري مبكر بعد إصابة الفرنسي بنجامان بافار، معوضاً إياه بالوافد الجديد المغربي نصير مزراوي (21).

وبدا بايرن عاجزاً عن بناء الهجمات وإيصال الكرة لتوماس مولر وجمال موسيالا والسنغالي ساديو مانيه، مقابل خطورة كبيرة لبرشلونة في الهجمات السريعة المرتدة التي كادت مرة أخرى أن تثمر عن هدف بتسديدة بعيدة من البرازيلي رافينيا بعد تمريرة من ليفاندوفسكي إلا أن الكرة مرت بمحاذاة القائم (26).

وانتظر بايرن حتى الدقيقة 30 ليسجل حضوره الهجومي الأخطر بتسديدة من النمسوي مارسيل سابيتسر مرت بجانب القائم الأيمن، لكنه كاد ينهي الشوط الأول متخلفاً لولا تألق مزراوي في قطع الطريق أمام محاولة أخرى لليفاندوفسكي (42).

ولم يتغير سير المباراة في الشوط الثاني مع فرصة أخرى لبرشلونة عبر رافينيا مرت بمحاذاة القائم (46)، رد بايرن بمحاولة بعيدة للبديل ليون غوريتسكا تألق مواطنه الحارس مارك أندريه تير شنيغن في صدها لكنه عاد وانحنى بعد ثوانٍ من ركلة ركنية نفذها يوزوا كيميتش فارتقى لها هرنانديز عالياً وحولها برأسه في الشباك (51).

وسرعان ما عقّد بايرن الأمور على ضيفه الكاتالوني بهدف ثانٍ جاء بعد بناء جميل للهجمة أنهاه موسيالا بتمرير الكرة الى لوروا سانيه، فسددها الأخير أرضية الى يمين تير شتيغن (54).

وبعد مرحلة من فقدان التوازن، عاد برشلونة لتهديد مرمى مضيفه بحثاً عن العودة لكن الحظ عاند بيدري بعدما ارتدت تسديدته من القائم (63)، ثم عجز بعدها عن الوصول الى مرمى مضيفه باستثناء محاولة للبديل فيران توريس مرت بجانب القائم (87)، لينتهي به الأمر بتلقيه الهزيمة الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات.

المصدر / وكالات