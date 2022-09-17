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بإجمالي 344 مليون دولار خلال عام 2022

واشنطن تُعلن عن تقديم 64 مليون دولار كمساعدات لـ"أونروا"

17 سبتمبر 2022 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم السبت، عن تقديمها لحوالي 64 مليون دولار، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لتقديم الرعاية الصحية والإغاثة الطارئة لمئات الآلاف من الأطفال والأسر الفلسطينية الهشة.

وبحسب مكتب السكان واللاجئين والهجرة الأمريكي، الذي أشار عبر حسابه على (تويتر)، إلى أن إجمالي الدعم الأمريكي خلال العام 2022، وصل إلى حوالي 344 مليون دولار.

وتشمل هذه المساعدة، دعم تعزيز الرقابة الداخلية والإدارة لـ (أونروا)، تعزيز حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح في مدارس (أونروا)، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في (أونروا) لاستراتيجية التعليم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أونروا #وكالة غوث وتشغيل اللاجئين #مساعدات أونروا

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