حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي جنين: أفادت مصادر أمنية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد ناصر السعدي، من مخيم جنين، لدى مروره على حاجز عسكري "دوتان"، المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

وفي الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، المواطن أحمد حسن أبو صبحة والأسيرين المحررين قتيبة وزياد النواجعة خلال اقتحام مدينة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، حيث أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتادت الشبان المعتقلين إلى جهة مجهولة للتحقيق معهم بحجة أنهم مطلوبون لديها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم، مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، حيث أفاد شهود عيان، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت “البلدة” بأعداد كبيرة، وسط استنفار أمني في المكان.

وشرعت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق الشديد تم معالجتهم ميدانيًّا.

وتزامنت عملية الاقتحام، مع مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، الذين تصدوا لجيش الاحتلال الإسرائيلي بصدورهم العارية.

المصدر / فلسطين أون لاين