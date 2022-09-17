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12519 مغادرًا و10649 وافدًا عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

17 سبتمبر 2022 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (11-16 سبتمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أنّ إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 12519 مغادرًا، فيما بلغ عدد الوصول 10649 وافدًا.

وأشارت إلى أنّ المغادرين توزّعوا إلى 12327 مواطنًا و131 أجنبيًّا، و61 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أنّ أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10456 مواطنًا، و136 أجنبيًّا، و52 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 5 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أنّ حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حاجز بيت حانون #الهيئة العامة للمعابر والحدود #وزارة الداخلية غزة

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