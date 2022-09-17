تعرف على مباريات اليوم السبت في الدوري الغزي

تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري بدرجاته الممتازة والأولى والثانية، حيث تشهد مختلف البطولات إقامة ستة مباريات.

دوري الدرجة الممتازة

خدمات النصيرات × شباب رفح

في الدوري الممتاز يحل شباب رفح ضيفا ثقيلا على خدمات النصيرات، في أول مباراة تقام على ملعب النصيرات بالدرجة الممتازة، مما يعطيها الكثير من الأهمية في ظل الحضور الجماهيري المتوقع لهذا اللقاء.

شباب رفح استهل مشواره في البطولة بالتعادل أمام اتحاد خانيونس سلبيا، وتعادل خدمات النصيرات أمام جاره الزوايدة بهدف لمثله في نفس الجولة.

اتحاد الشجاعية × اتحاد بيت حانون

على ملعب اليرموك يستقبل اتحاد الشجاعية ضيفه اتحاد بيت حانون في مباراة يبحث فيها كل فريق عن النقاط الثلاث.

الشجاعية تمكن من تحقيق الفوز على شباب خانيونس بهدف دون مقابل في مباراته الأولى، وهي نفس النتيجة التي فاز فيها بيت حانون على جاره شباب جباليا في الجولة السابقة.

دوري الدرجة الأولى

بيت حانون الأهلي × خدمات الشاطئ

ستكون الأنظار مصوبة على ملعب بيت حانون والذي يشهد لقاء مثير يجمع بيت حانون الأهلي وخدمات الشاطئ.

بيت حانون عاد في الجولة الماضية بتعادل ثمين من أمام خدمات البريج بهدفين لكل منهما، ولم تكن بداية الشاطئ مرضية لجماهيره بعد تعثره بالتعادل أمام بيت لاهيا بهدف لكل فريق.

الجلاء × أهلي النصيرات

يلتقي الجلاء بضيفه أهلي النصيرات في مباراة تجمع الفريقين على ملعب فلسطين، ويسعى فيها أصحاب الأرض لتعويض خسارتهم من الأمل، فيما تعادل أهلي النصيرات أمام أهلي غزة بهدف لمثله في الجولة الأولى.

دوري الدرجة الثانية

الرضوان × الزيتون

يحل الزيتون ضيفا ثقيلا على الرضوان في المباراة المقرر إقامتها على ملعب بيت لاهيا، ويسعى الزيتون لمواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه على المغراقة بهدف دون رد في مباراته الأولى، وتعادل الرضوان سلبيا أمام خدمات جباليا لحساب نفس الجولة.

جماعي رفح × خدمات المغازي

جماعي رفح المنتشي بفوزه الثمين على جاره القادسية في الجولة الأولى، يستقبل خدمات المغازي في مباراة تجمعهما على ملعب رفح البلدي، ويسعى فيها أصحاب الأرض لتحقيق فوز جديد ويأمل المغازي في أن تشهد المباراة تحقيقه أول الانتصارات بعد تعادله في الجولة الأولى أمام الرباط بهدف لمثله.

المصدر / فلسطين أون لاين