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رئيسي: عُقدت 5 جولات حوار بين إيران والسعودية ومستمرون بذلك

16 سبتمبر 2022 . الساعة 16:00 بتوقيت القدس
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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن 5 جولات من الحوار جرت بين إيران والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على أن طهران ستستمر في ذلك.

جاء ذلك في مقابلة لرئيسي مع قناة الجزيرة، نقلت أجزاء منها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث أضاف قائلا: "إذا لم تتدخل قوى خارجية فإنه يمكن حل مشاكل المنطقة".

وفي الشأن العراقي، قال رئيسي إن "الإيرانيين سيكونون سعداء برؤية حكومة قوية في العراق، وإن العراقيين يجب ألا يسمحوا بأي وجود أميركي بعد الآن"، مضيفا: "دول أوروبية تواصلت مع طهران بشأن الأزمة بالعراق وتم إخبارها بأن الأمر يعود للعراقيين أنفسهم".

وحول الملف اليمني قال رئيسي: "يجب رفع الحصار عن اليمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتعزيز المفاوضات بين اليمنيين".

المصدر / وكالات
#السعودية #إيران #إبراهيم رئيسي

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