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40 عاماً على مجزرة "صبرا وشاتيلا"

16 سبتمبر 2022 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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تصادف اليوم الذكرى الـ40 على مجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتبتها عصابات الاحتلال بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا غربي بيروت.

وبدأت المجزرة أحداثها يوم 16 سبتمبر/ أيلول 1982 بعد اقتحام عصابات القتل الإسرائيلية بالتعاون مع المجموعات الانعزالية اللبنانية (مقاتلي حزب الكتائب اللبناني، وجيش لبنان الجنوبي) مخيمي "صبرا وشاتيلا" غربي بيروت، لتنفيذ مذبحة بحق اللاجئين الفلسطينيين استمرت لـ3 أيام.

ولا تزال مشاهد ذبح الأطفال وبقر بطون الحوامل واغتصاب النساء والقتل الجماعي ماثلة في ذاكرة من نجوا من المجزرة التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة لاجئ فلسطيني.

 

#صبرا وشاتيلا

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