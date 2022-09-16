الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت أكثر من 20 طالبا في جامعة بيرزيت

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت أكثر من 20 طالباً من جامعة بيرزيت في رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية خاصة حاصرت مجموعة من طلاب جامعة بيرزيت أثناء تخييمهم في منطقة الزرقا بين بلدتي بيت ريما وعابود شمال غرب رام الله قبل اعتقالهم.

وأوضحت أن 23 طالباً من القطب الطلابي تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال، وهم منسق القطب الطلابي في جامعة بيرزيت معاذ بطمة، سكرتير القطب الطلابي في جامعة بيرزيت زيد القدومي، ومجد حجاج، وأمجد سلامة، ومصطفى الرياحي، وعنان صافي، وأيسر صافي، ومؤيد برقاوي، وعمر بدوي، وعمرو كايد، وأحمد أبو معروف، وأحمد الخواجا، وأحمد صدقة، ومحمد البرغوثي، وأنس الريماوي، وأيهم البرغوثي، ومحمد مفيد كراجة، وقصي بسيل كراجة، وإبراهيم النبالي، وجرير البرغوثي، ومحمد عاصي.

وتزامن اعتقال الطلبة مع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة عابود، تمكن خلالها الشبان من اشتعال النيران بآلية لجيش الاحتلال بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام قرية كفر عين شمال رام الله، فيما اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين حيث اعتقلت المواطن وليد ملايشة عقب اقتحام منزله فجر اليوم.

وفي الخليل اندلعت مواجهات في منطقة باب الزاوية بالخليل، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عمليات التمشيط في محيط مستوطنة "كرمل" بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار التي أصيب خلالها مستوطن بجروح.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ إبراهيم الهذالين ونجليه قاسم وعبد الرحمن خلال اقتحامها لقرى أم الخير والزويدين والديرات في مسافر يطا جنوبي الخليل.

نابلس أيضاً شهدت اقتحامات ومواجهات مع قوات الاحتلال، اعتقل خلالها الشاب محسن دويكات عقب اقتحام منزله في بلدة بيتا، بينما اعتقل الأسير المحرر خالد دراغمة من بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين