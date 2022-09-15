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"هنية": الجهود جارية لاستعادة العلاقات مع الأردن والسعودية

15 سبتمبر 2022 . الساعة 18:04 بتوقيت القدس
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هنية خلال لقائه على قناة روسيا اليوم

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، إن الجهود جارية لاستعادة العلاقات مع الأردن والسعودية، مشيرا إلى أن زيارة حماس للمغرب ولأي دولة مطبعة مع (إسرائيل) لا يعني التماهي مع مواقف الحكومات المطبعة.

وفي شأن آخر أوضح هنية في لقاء مع قناة RT الروسية، أن هناك جهات غربية وأوروبية حاولت ثني الحركة عن القدوم إلى موسكو.

وأكد هنية ارتياح الوفد الفلسطيني لنتائج زيارته إلى العاصمة الروسية، منوها إلى أنه تم التوصل إلى قرارات في عدد من القضايا الشرق أوسطية.

وأوضح هنية أن جهات في حركة "فتح" وجهات خارجية تقف عائقا أمام تطبيق المصالحة، مؤكدا على أن الجزائر تحاول جمع الفصائل قبل القمة العربية.

وأشار خلال المقابلة إلى أن العلاقة ممتازة مع حركة الجهاد الإسلامي، ولن تنجح المحاولات لزرع الفتنة أو الفرقة بين الطرفين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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