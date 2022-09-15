عجز تجارة منطقة اليورو يرتفع 33.9 بالمئة في يوليو

أفادت بيانات رسمية، الخميس، بأنّ العجز التجاري لمنطقة اليورو (19 دولة) ارتفع خلال يوليو/ تموز الماضي 33.9 بالمئة، مع استمرار الصعوبات الاقتصادية التي سبّبتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وحسب تقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، سجل العجز التجاري للمنطقة 34 مليار يورو (33.9 مليار دولار) خلال يوليو، مقابل عجز بـ 25.4 مليار يورو (25.3 مليار دولار) في بيانات معدلة ليونيو/ حزيران السابق له.

وعلى أساس سنوي، تحولت منطقة اليورو إلى تسجيل عجز تجاري في يوليو الماضي، قياسًا على فائض بقيمة 20.7 مليار يورو (20.6 مليار دولار) في يوليو 2021.

وحسب البيانات، ارتفعت واردات منطقة اليورو 44 بالمئة على أساس سنوي في يوليو الماضي إلى 269.5 مليار يورو (269.2 مليار دولار).

أما الصادرات فارتفعت 13.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 235.5 مليار يورو (235.2 مليار دولار).

وجاءت الصين، كأكبر شريك تجاري لمنطقة اليورو في يوليو، ثم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وروسيا والنرويج وتركيا على التوالي.

وتأثرت اقتصادات منطقة اليورو بالتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في ارتفاع مستويات التضخم العالمي وتزايد أسعار السلع على نحو غير مسبوق.

المصدر / الأناضول