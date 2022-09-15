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"صبري" يدعو للتصدي لمخططات الاحتلال الخطيرة في "الأقصى"

15 سبتمبر 2022 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
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خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري- أرشيف

دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الخميس، إلى مواصلة الحشد والرباط في المسجد، لإنقاذه من مخططات الاحتلال الخطيرة، والساعية إلى تهويده وفرض وقائع جديدة داخل باحاته.

وقال الشيخ صبري، في تصريحٍ صحفي: "إنّ دعوة شد الرحال مستمرة ما دام الأقصى يتعرض للأخطار"، مشدداً على أهمية الرباط والحشد في كل وقتٍ وحين، بما فيها المشاركة في حملة الفجر العظيم غداً الجمعة.

وتوالت الدعوات إلى ضرورة الحشد والرباط في الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال ومستوطنيه، والمشاركة في حملة الفجر العظيم غدًا الجمعة، وأداء صلاتي الفجر والجمعة في رحاب المسجد المبارك.

وبين أنّ الاحتلال يتحين الفرص لتحقيق وإنجاز أطماعه في المسجد، وفرضها كوقائع جديدة، منوهًا إلى أنّ خطوات المستوطنين الأخيرة تشير إلى خطط جديدة للاستيلاء على جميع ساحات المسجد الأقصى.
 
وعبر صبري عن رفضه لكل محاولات الاحتلال الاستيلاء على المسجد الأقصى، لأنها مخالفة لكافة القوانين وتمثل انتهاكاً واعتداءً على المقدسات الإسلامية.

وعزا المطالبة بنفخ البوق في الأقصى خلال الأعياد اليهودية، إلى محاولات السيطرة التدريجية على الأقصى، محمّلاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المخططات التهويدية. 

#الأقصى #عكرمة صبري #مخططات الاحتلال

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