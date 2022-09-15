تخللتها اشتباكات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات في جنين والخليل بالضفة الغربية، اندلعت خلالها اشتباكات مسلحة ومواجهات.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من أصدقاء وأقارب الشهيدين أحمد عابد وعبد الرحمن عابد عرف منهم عامر عابد وعمر عابد ومحمد عدنان عابد، خلال مداهمة بلدة كفر دان غربي المدينة، كما اعتقلت الأسير المحرر أيسر الأطرش، وجلال ملحم من بلدة كفر راعي، ويوسف محمود فشافشة من بلدة جبع.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة كفر دان، ما أدى إلى استشهاد الفتى عدي طراد صلاح (17 عاما)، وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم بجروح خطيرة.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدتي جبع وكفر دان بجنين، ومداهمة منازل منفذي عملية الجلمة أحمد وعبد الرحمن عابد.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر قتيبة جرادات ومجد جرادات وأحمد حسن الفروخ ومؤمن الفروخ من بلدة سعير شرق الخليل، بينما طالت الاعتقالات الشقيقين عامر وناصر أبو فنار من يطا جنوبا، ورمزي طالب عمرو من مدينة الخليل.

أيضاً اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة سعير بالخليل، هرب خلالها جنود الاحتلال بعد رشقهم بالحجارة.

ويشن جيش الاحتلال حملات اعتقالات شبه يومية في مدن الضفة الغربية، تطال أسرى محررين ونشطاء، يتخللها اندلاع مواجهات.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين