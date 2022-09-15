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بايرن ميونيخ يتلقى خبراً سيئاً بعد ساعات من الفوز على برشلونة

15 سبتمبر 2022 . الساعة 00:34 بتوقيت القدس
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بايرن يخسر لوكاس هرنانديز أسابيع عدة بسبب الإصابة

تلقى بايرن ميونيخ الألماني ضربة بإصابة مدافعه الفرنسي الدولي لوكاس هرنانديز خلال الفوز على برشلونة الإسباني 2-صفر أول أمس في دوري أبطال أوروبا، ما سيبعده لـ"أسابيع عدة" وفق ما أفاد النادي البافاري.

وتعرض هرنانديز الذي كان صاحب هدف التقدم لبايرن في مستهل الشوط الثاني من موقعة "أليانز أرينا" ضد الضيف الكاتالوني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، لتمزق على مستوى العضلات المقرّبة بحسب بايرن.

وقال النادي البافاري في بيان "سيكون على بايرن ميونيخ أن يلعب في الوقت الحالي من دون لوكاس هرنانديز. كشف الفحص أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 26 عاماً أصيب بتمزق عضلي في المقرّب الأيسر خلال الفوز 2-0 على الضيف برشلونة في دوري أبطال أوروبا".

وتابع "سيغيب هرنانديز... لعدة أسابيع"، كاشفاً أن إصابة مواطني الأخير بنجامان بافار ودايو أوباميكانو ليست خطيرة و"سيتمكن الثنائي من استئناف التدريب في الأيام القليلة المقبلة".

وخرج بافار بعد 21 دقيقة فقط على بداية مباراة الثلاثاء، بينما أكمل أوباميكانو اللقاء رغم تعرضه لضربة في الركبة.

وتأتي إصابة هرنانديز التي تعرض لها في الدقائق الثلاث الأخيرة بعد اصطدام بالعاجي فرانك كيسييه، في وقت حرج جداً إذ يستعد منتخب بلاده للدفاع عن لقبه العالمي نهاية العام الحالي في مونديال قطر الذي ينطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتشكل إصابته خبراً سيئاً آخر لمدرب "الديوك" ديدييه ديشان الذي يخوض فريقه نهاية الشهر الحالي مباراتين في دوري الأمم الأوروبية ضد النمسا والدنمارك، إذ سبق له أن خسر جهود مدافع باريس جرمان بريسنيل كيمبيمبي لإصابة تعرض لها السبت مع نادي العاصمة في الدوري المحلي.

المصدر / وكالات
#برشلونة #دوري أبطال أوروبا #بايرن ميونيخ #لوكاس هيرنانديز

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