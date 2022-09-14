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"القدس.. اقتصاد مسلوب".. ملف يُنشر غدًا في صحيفة فلسطين

14 سبتمبر 2022 . الساعة 23:19 بتوقيت القدس
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تنشر صحيفة فلسطين غدًا الخميس ملف "القدس.. اقتصاد مسلوب" الذي يسلط الضوء على الواقع الاقتصادي في مدينة القدس المحتلة وسياسات الاحتلال الرامية للتضييق اقتصاديا على المقدسيين بهدف تهجيرهم.

وهذا هو الملف الرابع ضمن سلسلة ملفات صحفية تنشرها صحيفة فلسطين، تتناول واقع القدس المحتلة، وتستمر على مدار سبعة أسابيع.

وركز أول الملفات المعنون بـ"الحفريات جريمة صامتة"، على واقع حفريات الاحتلال الإسرائيلي أسفل مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، وتاريخها، ومخاطرها، وأهدافها.

أما الملف الثاني فسلط الضوء على واقع حارات القدس المحتلة وأهميتها التاريخية، وعمقها الوطني الفلسطيني، على حين سرد الملف الثالث حكايات المرابطات في المسجد الأقصى المبارك، وبسالتهن في مواجهة الاحتلال، وجرائمه، وفي مقدمتها: اقتحامات المسجد الأقصى، والقتل والاعتقال والإبعاد.

وتتناول الصحيفة في سلسلة ملفاتها قضايا متعددة، أبرزها: الحفريات، والتراث، والحارات، وواقع الاقتصاد في القدس المحتلة، ومخططات الاحتلال لـ"أسرلة التعليم" في المدينة، وتضامن فلسطينيي الداخل المحتل مع أهالي القدس.

وتتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس، سعيًا منه إلى تهويدها، واختلاق تاريخ مزيف يربطه بها، ولا سيما بعد إعلانها "عاصمة" مزعومة لـ(إسرائيل) على لسان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017.

المصدر / فلسطين أون لاين
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