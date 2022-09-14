فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية ووفد قيادة حماس يلتقون رئيس جمهورية تتارستان الروسية

مصادر فلسطينية: اتساع مشاركة عناصر أمن السلطة في العمليات الفدائية

الشهيد أحمد عابد.. رسائل من رصاص ثأراً للأقصى

الاحتلال يغلق حاجزي سالم والجلمة ويوقف تصاريح أهالي كفر دان

خبير عسكري: عملية كمين حاجز الجلمة تحول نوعي في مواجهة الاحتلال بالضفة

منع السباحة في بحر غزة حتى الجمعة لارتفاع الأمواج

الأردن: ارتفاع عدد قتلى انهيار بناء سكني لـ6 وإخراج رضيع "حيا"

دباغ يكشف حقيقة رحيله عن آروكا البرتغالي

21 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الإفراج عن الأسير عارف بشارات بعد 21 سنة في سجون الاحتلال

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يلغي جلسة النظر بالإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد

14 سبتمبر 2022 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
...

ألغت محكمة الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، موعد جلسة النظر بالإفراج المبكر عن الأسير ناصر أبو حميد التي كانت مقررة الأحد المقبل.

وقال نادي الاسير في بيان مساء اليوم، إن محكمة الاحتلال تدعي أن عائلات الجنود القتلى تقدموا باعتراض للمحكمة وطلبت من المحامي الاتفاق معهم على تحديد موعد لاحق.

وقبل يومين، تقدم محامي الأسير أبو حميد، مجددًا بطلب إلى اللجنة المختصة للنظر في طلب الإفراج المبكر عنه، من أجل تقديم موعد الجلسة الخاصة في قضيته، والتي كان من المقرر أن تُعقد في نوفمبر المقبل.

وأوضح النادي، أنّ هذا الطلب جاء في ضوء ما تضمنه التقرير الطبيّ النهائيّ الذي صدر عن مستشفى "أساف هروفيه" يوم الخميس الماضي حول الحالة الصحية للأسير أبو حميد، والذي أوصى فيه الأطباء بالإفراج عن ناصر في أيامه الأخيرة.

وبيّن أنّ هذا الطلب يأتي في إطار محاولات سابقة، رغم وضوح النتيجة التي يمكن أنّ تفضي إليه، استنادًا لقراءة مصير محاولات سابقة جرت، وتمثلت إما بالمماطلة في إعطاء رد أو رفض الإفراج.

ولفت إلى أنه وفي سنوات سابقة كان "قانون" الاحتلال يتيح الإفراج عن أسير في حالة أبو حميد، إلا أنّ تعديلات طالت العديد من التشريعات والقوانين، وتحوّلت لأداة أكثر تطرفًا وانتقامًا، بحيث أصبح القانون يستثني الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد.

وأشار إلى أن هذه التعديلات أغلقت فعليًا الباب أمام أي إمكانية للإفراج عن حالة كحالة الأسير أبو حميد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #ناصر أبو حميد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة