الأردن: ارتفاع عدد قتلى انهيار بناء سكني لـ6 وإخراج رضيع "حيا"

ارتفعت اليوم الأربعاء، حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية بالعاصمة الأردنية عمان أمس الثلاثاء إلى 6 قتلى و9 مصابين، بعد إخراج خمسيني وطفل على قيد الحياة، من تحت الأنقاض.

جاء ذلك وفق ما أعلنه متحدث الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، في بيانات متتالية.

وفي البيان الأول، قال السرطاوي: "بحمد الله، تمكّن فريق الإنقاذ من إخراج شخص خمسيني على قيد الحياة حوصر تحت الأنقاض".

كما أعلن المسؤول الأمني ذاته، في بيان ثانِ، أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة من تحت الأنقاض، ليصبح العدد الإجمالي لغاية الآن 6 وفيات و8 إصابات".

ولاحقا، أعلن الأمن الأردني في بيان، "العثور على طفل عمره أقل من عام على قيد الحياة، وتم عمل الإسعافات الأولية له، ونقله بواسطة سيارة الإسعاف للمستشفى".

فيما كشف متحدث الحكومة فيصل الشبول، في تصريحات صحفية، أن "هناك معلومات عن وجود 10 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض، ومؤشرات حول أحياء منهم".

وفي وقت سابق الأربعاء، وجه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، بمواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، وفق بيان للديوان الملكي.

والثلاثاء، أعلنت السلطات الأردنية، انهيار بناية سكنية بمنطقة اللويبدة بالعاصمة عمان، فيما وجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة في أثناء زيارته إلى الموقع، بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

المصدر / الأناضول