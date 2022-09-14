فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأردن: ارتفاع عدد قتلى انهيار بناء سكني لـ6 وإخراج رضيع "حيا"

هنية ووفد قيادة حماس يلتقون رئيس جمهورية تتارستان الروسية

دباغ يكشف حقيقة رحيله عن آروكا البرتغالي

الإفراج عن الأسير عارف بشارات بعد 21 سنة في سجون الاحتلال

وفاة شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ بغزة

باسم: وجود اللاعبين الفلسطينيين في الدوري المصري يساهم في تطور المنتخب الوطني

لجنة "العمل الحكومي" تصادق على سلسلة قرارات جديدة

خبير عسكري: عملية كمين حاجز الجلمة تحول نوعي في مواجهة الاحتلال بالضفة

إثر عملية حاجز الجلمة.. الشاباك يوصي بفرض إغلاق على شمال الضفة

من فوق أنقاض بيته.. المقدسي "الشيخ": لن يكسروا صمودنا وشامخون كأسوار القدس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الإفراج عن الأسير عارف بشارات بعد 21 سنة في سجون الاحتلال

14 سبتمبر 2022 . الساعة 19:21 بتوقيت القدس
...

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير عارف بشارات، اليوم الأربعاء، بعد 21 سنة من الاعتقال، وكان في استقباله العشرات من أهله.

وبشارات من بلدة طمون في قضاء طوباس، شمال الضفة الغربية، وتعرض لتحقيق قاسٍ وطويل، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن 21 سنةً، بتهمة الانتماء لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

 وفقد المحرر والده وشقيقته وهو في الأسر، وحرمه الاحتلال من وداعهما، وأفرج عنه من سجن النقب.

وبلغ العدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية آب/أغسطس 2022، نحو أربعة آلاف و650 أسيرًا، بينهم 32 أسيرة، و180 طفلاً، ونحو 743 إداريًا، وفق مؤسسات شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الضفة #سجون الاحتلال #عارف بشارات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة