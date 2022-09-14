الإفراج عن الأسير عارف بشارات بعد 21 سنة في سجون الاحتلال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير عارف بشارات، اليوم الأربعاء، بعد 21 سنة من الاعتقال، وكان في استقباله العشرات من أهله.

وبشارات من بلدة طمون في قضاء طوباس، شمال الضفة الغربية، وتعرض لتحقيق قاسٍ وطويل، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن 21 سنةً، بتهمة الانتماء لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وفقد المحرر والده وشقيقته وهو في الأسر، وحرمه الاحتلال من وداعهما، وأفرج عنه من سجن النقب.

وبلغ العدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية آب/أغسطس 2022، نحو أربعة آلاف و650 أسيرًا، بينهم 32 أسيرة، و180 طفلاً، ونحو 743 إداريًا، وفق مؤسسات شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين