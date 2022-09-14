أبو عرة: تحصيل الحقوق وتحرير الأرض لا يكونان إلا بالثورة والمقاومة

أكد القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة، أن تحصيل الحقوق وتحرير الأرض لا يكونان إلا بالعودة إلى شعار الثورة الأول، الذي تبنى المقاومة والكفاح المسلح.

وقال أبو عرة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، في ذكرى توقيع اتفاق "أوسلو"، إن الاتفاق عمل على ترسيخ الاحتلال وتوسيع الاستيطان وسرقة الأراضي وهدم البيوت واعتقال آلاف الفلسطينيين.

وأوضح أن اندحار الاحتلال من غزة تحت ضربات المقاومة، شكل حماية لأهل القطاع من الاعتقالات والحواجز العسكرية كما يجري في الضفة الغربية.

وقتل فجر اليوم الأربعاء ضابط في جيش الاحتلال في اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وباركت حركة حماس العملية النوعية والبطولية للمقاومة، وأكدت أن العملية اليوم ما هي إلّا رسالة تحذير للاحتلال، الذي يتجهّز لتصعيد انتهاكاته في المسجد الأقصى المبارك، ويحشد مستوطنيه لتدنيسه، فشعبنا ومقاومته مستعدون دومًا للدفاع عن القدس والأقصى مهما بلغت التضحيات.

المصدر / فلسطين أون لاين