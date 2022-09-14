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الاحتلال أصدر 1365 أمر اعتقال إداري منذ مطلع 2022

14 سبتمبر 2022 . الساعة 16:04 بتوقيت القدس
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قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أصدرت 1365 أمر اعتقال إداري، بحق أسرى فلسطينيين منذ بداية 2022.

وأوضح النادي في بيان اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال وسعت من دائرة استهداف الفلسطينيين عبر الاعتقال الإداري، حيث أصدرت 1365 أمر اعتقال إداري منذ بداية العام 2022.

والاعتقال الإداري، هو قرار عسكري بالحبس دون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.

وبيّن نادي الأسير أن أوامر الاعتقال الإداري تركزت في شهر أغسطس/ آب الماضي، بواقع 272 أمرا.

وأشار إلى أن هذا التصعيد هو الأعلى منذ عام 2015.

وأوضح أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتى الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الجاري 760 أسيراً، من بينهم أربعة قاصرين (دون سن الـ 18)، وأسيرتان.

وبيّن النادي الأسير أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري لكل من له "دورّ طليعي على المستوى الاجتماعي، والمعرفي، والسياسي في الساحة الفلسطينية، بالإضافة إلى كونها سياسة انتقامية، وعقاب جماعي".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين #الاحتلال #الأسرى الإداريين

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