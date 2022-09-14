"حماس": عملية جنين البطولية رسالة تحذير للاحتلال بأنَّ الأقصى ليس وحيدًا

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العملية النوعية والبطولية للمقاومة، التي نفّذها الشابان المجاهدان أحمد أيمن إبراهيم عابد (23 عامًا)، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد (22 عامًا)، عند حاجز الجلمة شمال مدينة جنين المحتلة، فجر اليوم، بعد اشتباك مسلّح قُتل خلاله ضابطٌ إسرائيلي.

وعبّرت "حماس"، عن فخرها بالشهداء الأبطال، والشهيد أحمد عابد، الذي قدَّم نموذجًا وطنيًّا وتقدَّم زملاءه في الأجهزة الأمنية ليزرع الرَّصاص في قلب جنود الاحتلال، "وليؤكّد مجددًا للعدو أنّ شعبنا عصيٌّ على التدجين".

وأكدت الحركة أنَّ عملية جنين البطولية اليوم "ما هي إلّا رسالة تحذير للاحتلال الإسرائيلي، الذي يتجهّز لتصعيد انتهاكاته في المسجد الأقصى المبارك، ويحشد مستوطنيه لتدنيسه، فشعبنا ومقاومته مستعدون دومًا للدفاع عن القدس والأقصى مهما بلغت التضحيات".

واستُشهد الشابان "عابد" فجر اليوم الأربعاء، إثر اشتباك مسلح في محيط معبر الجلمة شمال جنين شمال الضفة.

ونعت مآذن المساجد في بلدة كفردان غرب جنين، الشهيدين فيما أشارت مصادر محلية إلى أنّ أحمد عابد يعمل عنصرًا في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين