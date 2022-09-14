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تدريبات عسكرية للاحتلال شرق قطاع غزة

14 سبتمبر 2022 . الساعة 09:17 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تدريبات عسكرية قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة.

ونقلت القناة (السابعة) العبرية، عن ناطق عسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله: إنّ "هذه التدريبات تم الإعداد لها مسبقًا، في إطار خطة التدريبات العسكرية للعام الجاري، بهدف الحفاظ على اليقظة وجهوزية القوات لمواجهة أي طارئ".

وأضافت: إنّ "حركة نشطة لقوات الجيش حول قطاع غزة، كما ستُسمع أصوات انفجارات في المنطقة، خلال التدريبات التي ستستمر لعدة ساعات".

ويجري جيش الاحتلال تدريبات عسكرية بين الفينة والأخرى، بدعوى اختبار جاهزية قواته، إلى جانب فحص استعدادات الجبهة الداخلية لأي مواجهة محتملة، ولأي محاولة لتنفيذ عمليات للمقاومة ضد أهداف عسكرية واستيطانية للاحتلال في محيط القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #قوات الاحتلال #تدريبات عسكرية للاحتلال

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