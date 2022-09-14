الأهلي المصري يعلن رسميا ضم لاعب برازيلي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، الثلاثاء، عن ضم اللاعب البرازيلي برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار البوليفي، إلى صفوف الأهلي المصري لمدة ثلاثة مواسم قادمة، مع أحقية الأهلي في مد التعاقد لموسم رابع.

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ومسئولو نادي بوليفار بالتنسيق مع ادارة القلعة الحمراء.

وفى وقت سابق أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن انضمام شادي حسين مهاجم سيراميكا إلى صفوف الأهلي لمدة خمسة مواسم قادمة.

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي سيراميكا بالتنسيق مع ادارة النادي الأهلي.

يذكر أن الأهلي المصري أعلن الجمعة الماضية التعاقد مع السويسري مارسيل كولر لتدريب الفريق لمدة موسمين بدلاً من البرتغالي ريكاردو سواريز.

المصدر / وكالات