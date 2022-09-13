فصائل المقاومة: شعبنا لن يتنازل عن حقه في الغاز والممر المائي

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سهيل الهندي: "لن نتنازل عن حقنا في الغاز والممر المائي".

وفي كلمته عن فصائل العمل الوطني والإسلامي خلال فعاليات شعبية ورسمية رفضًا للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وللمطالبة بالحق في الثروات الطبيعية في حقوق الغاز والممر المائي، في حوض ميناء غزة البحري، أكد على أنّ غزة يدها على الزناد رغم أوجاعها إثر الحصار.

#بث_مباشر | فعاليات شعبية ورسمية رفضا للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة #بث_مباشر | فعاليات شعبية ورسمية رفضا للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وللمطالبة بالحق في الثروات الطبيعية في حقوق الغاز والممر المائي Posted by PS 24 on Tuesday, September 13, 2022

وأوضح أنّ الأقصى والقدس دونها الأرواح والمهج، قائلًا: "عهدنا أن نبقى الأوفياء والأحرار".

وأضاف: "يا أهلنا في الضفة المحتلة رسالتكم وصلت وأفعالكم نشيدٌ نتغنى به"، داعيًا شعبنا في القدس والداخل المحتل والضفة للرباط في الأقصى والدفاع عن باحاته.

وتابع: "نفتخر بأهلنا في الضفة، والمقاومة في غزة سيفكم ودرعكم".

وشدّد على أنّ شعبنا لن يتنازل عن حقه في الغاز والممر المائي، قائلًا: "على العدو أن يقرأ رسائلنا جيدًا، وشعبنا لن يقف صامتًا، ولن تعجز المقاومة في كافة الساحات في الدفاع عن شعبنا".

ودعا المجتمع الدولي والوسطاء لممارسة دورهم في لجم الاحتلال، و"إنّ صمتهم سيؤدي إلى انفجار المنطقة لا محال".

المصدر / فلسطين أون لاين