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الاحتلال يخطر 15 عائلة من عرب الكعابنة بالرحيل عن مساكنها بالقدس

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الاحتلال يخطر 15 عائلة من عرب الكعابنة بالرحيل عن مساكنها بالقدس

13 سبتمبر 2022 . الساعة 17:17 بتوقيت القدس
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أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سكان التجمع البدوي "عرب الكعابنة" الواقع بين بلدتي بير نبالا وبيت حنينا شمال غرب القدس المحتلة بإخلاء التجمع.

وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنّ قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب الكعابنة وسلمت 15 عائلة إخطارات بالرحيل.

وأضاف مليحات أنّ سياسة التهجير والترحيل والإخطارات تهدف إلى اقتلاع التجمعات البدوية من محيط مدينة القدس المحتلة، وإحلال المستوطنين مكان السكان الأصليين، وهي سياسة تجسد معاني التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية إلى أخذ دورها في الدفاع عن سكان تلك التجمعات، وتقديم كل سبل الدعم الممكن لترسيخ وجودهم في الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين
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