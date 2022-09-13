وفد حماس برئاسة "هنية" يواصل لقاءاته السياسية في موسكو

واصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ووفد قيادة الحركة لقاءاتهم مع المسؤولين الروس في العاصمة موسكو.

ووفق بيان مقتضب نشره موقع حركة حماس الالكتروني، فإن وفد الحركة التقى مع ليوند سلوتسكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، كما التقى غريغوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي.

وجرى خلال اللقاءات تبادل الآراء حول الواقع الفلسطيني والمستجدات الإقليمية والدولية، كما أكد الوفد أهمية واستراتيجية العلاقة مع روسيا بوزنها الإقليمي والدولي واستمرار التشاور حول القضايا المختلفة، وفق البيان.







المصدر / فلسطين أون لاين