"غير مهتم".. زر جديد من انستغرام لمنع الاقتراحات غير المرغوبة

قالت شركة "ميتا" (Meta)، في منشور بمدونتها حديثا، إن "إنستغرام" (Instagram) تعمل على تغيير خوارزمية توصياتها، مما سيوفر تجربة أفضل للمستخدمين في تصفح التطبيق.

وأعلنت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع أنها تختبر ميزة جديدة أطلقت عليها اسم "غير مهتم" جنبا إلى جنب طرق أخرى لمساعدة المستخدمين على تخصيص نوع المحتوى الذي يريدون رؤيته في صفحة "الموجز" (feeds) -التي تضم مشاركات المستخدمين من مقاطع فيديو وصور عبر التطبيق- في مقابل ما تريد خوارزميات إنستغرام أن يروه.

وأشارت الشركة إلى أنها تختبر القدرة على تمييز منشورات متعددة على صفحة "إكسبلور" (Explore) بتطبيق إنستغرام، باعتبارها لا تهم المستخدم.

وقالت "ميتا" (الشركة الأم لإنستغرام) -في منشور بالمدونة- "سنخفي هذه المنشورات على الفور، ونمتنع عن عرض محتوى مشابه لها في المستقبل".

وسيسمح تطبيق الوسائط الاجتماعية للمستخدمين بضبط الخوارزمية عن طريق توفير خيار لتحديد إذا ما كان المنشور المقترح لا يثير اهتمامهم.

وبعد مشاهدة أحدث المشاركات من الحسابات التي يتابعها المستخدم، يقترح تطبيق إنستغرام المنشورات عند التمرير عبر "موجز إنستغرام" الخاص بالمستخدم. وستستند هذه الاقتراحات إلى الأشخاص الذين تتابعهم والمشاركات التي تفاعلت معها.

وتعتمد الاقتراحات أيضا على مدى شعبية المنشور، وكيف يتفاعل الآخرون على "إنستغرام" معه، وزمان أو مكان نشره، وعدد المرات التي تفاعل فيها الأشخاص مع هذا الحساب في الأسابيع القليلة الماضية.

ولإخفاء منشور مقترح على إنستغرام في الأجهزة التي تعمل بأنظمة "أندرويد" (Android) و"آي أو إس" (iOS):

اضغط على النقاط الثلاث الموجودة أعلى المنشور، وحدد غير مهتم. ويمكنك أيضا إخفاء منشور مقترح بالنقر فوق علامة "x" أعلى المشاركة، في الأسفل ستظهر ميزة "إخفاء المنشور" (Post Hidden)، ويمكنك اختيار التوقف عن مشاهدة المنشورات المقترحة المماثلة في الموجز، أو تأجيل جميع المشاركات المقترحة في الموجز لمدة 30 يوما.

ويمنحك إنستغرام أيضا خيار "هذا المنشور جعلني غير مرتاح"، ويمكنك الإبلاغ عن الحدث بالنقر على "إبلاغ"، واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ويحتوي التطبيق أيضا على خطط لبدء اختبار القدرة على إخبار "إنستغرام" بأنك لا تريد أن ترى منشورات مقترحة تحتوي على كلمات أو عبارات أو رموز تعبيرية معينة في التسمية التوضيحية أو علامات التصنيف.

المصدر / وكالات