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فعاليات شعبية وبحرية اليوم رفضًا لحصار غزة

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فعاليات شعبية وبحرية اليوم رفضًا لحصار غزة

13 سبتمبر 2022 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
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إحدى الفعاليات البحرية في غزة

تنظم فصائل العمل الوطني والإسلامي اليوم الثلاثاء فعاليات شعبية بحرية، وذلك رفضا للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووفق الفصائل، فإن الفعاليات تأتي تأكيدا على رفض الحصار والحق في الثروة الطبيعية بحقول الغاز والممر المائي للتواصل مع العالم.

ومن المقرر أن تنطلق هذه الفعاليات، مساء اليوم الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، وذلك في منطقة حوض الميناء غرب مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره الخانق لقطاع غزة، فيما يمعن في منع مواطني القطاع من إمكانية وجود ممر مائي للعالم الخارجي، دون الحاجة للمرور عبر حواجزه أو أي من المعابر الأخرى.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على ثروات القطاع سيما حقول الغاز التي تم اكتشافها، ويعدّ حقل "غزة مارين" أول الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي، ويحتفظ هذا الحقل باحتياطي غاز يقدر بـ 1 تريليون قدم مكعب (32 مليار متر مكعب).

المصدر / فلسطين أون لاين
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