إعلان مهم من وزارة الداخلية بغزة

نشرت العلاقات العامة في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إعلاناً مهماً إلى المواطنين في قطاع غزة.

وقالت الوزراة في الإعلان: "العميد/ د. وئام مطر، مدير إدارة الشرطة المجتمعية يستقبل اتصالاتكم ويجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم حول عمل الإدارة المستحدثة مؤخراً، وجهودها في حل الخلافات وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي".

وأضافت: "الاتصالات عبر الرقم المجاني لاستعلامات وزارة الداخلية والأمن الوطني 1800131313، الزمان: الأربعاء 14 سبتمبر 2022، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً".

المصدر / فلسطين أون لاين