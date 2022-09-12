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إعلان مهم من وزارة الداخلية بغزة

12 سبتمبر 2022 . الساعة 17:25 بتوقيت القدس
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نشرت العلاقات العامة في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إعلاناً مهماً إلى المواطنين في قطاع غزة.

وقالت الوزراة في الإعلان: "العميد/ د. وئام مطر، مدير إدارة الشرطة المجتمعية يستقبل اتصالاتكم ويجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم حول عمل الإدارة المستحدثة مؤخراً، وجهودها في حل الخلافات وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي".

وأضافت: "الاتصالات عبر الرقم المجاني لاستعلامات وزارة الداخلية والأمن الوطني 1800131313،  الزمان: الأربعاء 14 سبتمبر 2022، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #غزة #وزارة الداخلية

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