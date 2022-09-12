هنية يهنئ الفائزين بانتخابات الجماعة الإسلامية في لبنان

أجرى رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً مع كلٍ من محمد طقّوش، ومحمد شاتيلا، مقدماً لهما التهنئة بالثّقة التي أولاهما إياها قادة الجماعة الإسلامية وكوادرها في لبنان في الانتخابات التي جرت يوم أمس الأحد.

وجرى انتخاب محمد طقّوش أميناً عاماً للجماعة خلفاً للأمين العام السابق عزام الأيوبي الذي أنهى دورتين في موقعه، كما تم تجديد الثقة لمحمد شاتيلا رئيساً لمجلس شورى الجماعة لدورة ثانية.

وأعرب هنية عن خالص أمنياته لهما بالتوفيق والنجاح في الأمانة التي حُمّلاها وفي قيادتهما الجماعة الإسلامية على طريق البناء والارتقاء وتعزيز دور الجماعة في النسيج الوطني اللبناني.

وأكد على ثقته بهما في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية؛ قائلاً: "الجماعة لها دور عروبي وإسلامي وعهد تاريخي مشرّف في مقاومة الاحتلال ودعم القضية وصمود الشعب الفلسطيني وخاصة في مخيمات لبنان".

كما أشاد رئيس الحركة بالأمين العام السابق عزّام الأيوبي وبمواقفه القويّة الداعمة للشعب الفلسطيني ولحقوقه الوطنية الثابتة، كامتداد أيضا لمسيرة الأمناء العامين السابقين، راجياً له المزيد من العطاء في الأطر القيادية للجماعة الإسلامية، والتقدّم في خدمة لبنان الشقيق، والعالم الإسلامي الكبير.

المصدر / فلسطين أون لاين