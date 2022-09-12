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الأسير "موسى" يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 37

12 سبتمبر 2022 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
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الأسير عدال موسى - أرشيف

يواصل الأسير الفلسطيني عدال موسى (34 عامًا)، اليوم الإثنين،  إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ37 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بحقّ موسى أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة شهور، وهو أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبعة أعوام، منها خمسة أعوام بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين، وما يزال محتجزًا في زنازين سجن "عوفر".

والخميس الفائت؛ علّق شقيق عدال، الأسير أحمد موسى، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لمدة 33 يومًا، بعد أن تم التوصل إلى قرار يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري، والإفراج عنه في 6 كانون الأول/ديسمبر.

كما علّق الأسير جواد جواريش (41 عامًا) إضرابه عن الطعام -السبت أول أمس- بعد أن استمر تسعة أيام، مقابل تحقيق مطلبه بجمعه بشقيقيه الأسيرين في سجون الاحتلال.

وبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية آب/أغسطس 2022، نحو أربعة آلاف و650 أسيرًا، من بينهم 32 أسيرة، و180 طفلًا، ونحو 743 معتقلًا إداريًّا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسرى #سجون الاحتلال #قوات الاحتلال #عدال موسى

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