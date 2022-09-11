رئيس الشاباك: عمليات إطلاق النار بالضفة ارتفعت بنسبة 30%

أكد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الشاباك" رونين بارك أنّ عمليات إطلاق النار بالضفة الغربية ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.

وقال بار في كلمة له بمعهد متخصص بسياسات محاربة المقاومة في جامعة "ريخمان" بالداخل المحتل بمشاركة السفير الأمريكي لدى الاحتلال، اليوم الأحد: إنّ العام الحالي شهد تنفيذ 130 عملية إطلاق نار مقارنة بـ 98 عملية في عام 2021، بينما نُفّذت 19 عملية في عام 2019.

وعدّ رئيس الشاباك أنّ الارتفاع الحاصل في العمليات خلال السنوات الثلاث يُشكّل دليلًا على كميات الأسلحة الكبيرة المتوفرة في الضفة حاليًّا وكذلك فقدان الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة برام الله للسيادة والفاعلية.

وبحسب بار، تم اعتقال أكثر من 2000 فلسطيني خلال الأشهر الماضية، عادًّا أنّ الوضع حاليًّا وصل إلى دائرة مغلقة بسبب ارتفاع عمليات المقاومة وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهتها.

وحول الوضع السياسي الداخلي لدى الاحتلال، علّق قائلًا: "انعدام الاستقرار السياسي والتصريحات المتطرفة تُمثّل تشجيعًا لدول محور المقاومة ولفصائل المقاومة والمقاومين".

المصدر / وكالات