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هذه الفئة ممنوع عليها أكل الباذنجان؟

11 سبتمبر 2022 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
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أعلنت خبيرة تغذية روسية، أن على من يعاني من التهاب الرتج المعوي، تجنب تناول الباذنجان.

وتشير الخبيرة الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، في حديث لموقع "Moscow 24"، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية أيضا، التقليل قدر الإمكان من تناول الباذنجان.

وتضيف، ومن الأمراض الأخرى- التهاب الغدة الدرقية وكذلك أمراض المفاصل والأمعاء. وتؤكد على أن من يعاني من الحساسية أو التهاب الرتج المعوي الامتناع نهائيا عن تناول الباذنجان.

وتشير الخبيرة، إلى أن المواد الموجودة في الباذنجان، تساعد على تفاقم العمليات الالتهابية. وفي حالة التهاب الرتج، يمكن أن تدخل بذور الباذنجان في منطقة الأمعاء المصابة وتسبب تفاقم الحالة.

المصدر / نوفوستي
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