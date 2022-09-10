الكشف عن قيمة ثروة ملكة بريطانيا بعد رحيلها

وفق تقارير مالية، كشفت خلالها عن القيمة المقدرة ثروة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس، بـ370 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 420 مليون دولار)، إلا أن تلك الثروة لم تكن كافية لمنحها موقعا على قائمة "صنداي تايمز" لأثرى 250 شخصية في المملكة المتحدة عام 2022.

ورغم أن مجموعتها من المجوهرات والعقارات الواسعة مبهرة، فإن ثروة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت عن 96 عاما لا تقاس بتلك التي تملكها شخصيات ملكية أخرى، فما الذي تملكه؟ وكيف جنت ثروتها؟

مصاريف رسمية

يمول دافع الضرائب البريطاني الملك في بريطانيا، كما تحصل العائلة الملكية أيضا على دخل كبير من مجموعات قابضة خاصة وضخمة لا تُعرف كل تفاصيلها.

وغطت مخصصات سنوية من الحكومة يطلق عليها "منحة سيادية" المصاريف الرسمية للملكة والشخصيات الملكية الممثلة لها.

وفي العام المالي 2020-2021، وصل هذا المبلغ إلى نحو 86 مليون جنيه إسترليني (نحو 100 مليون دولار)، بما في ذلك مبلغ 34.4 مليون جنيه إسترليني (نحو 39 مليون دولار) خصص لأعمال تجديد في قصر باكنغهام في لندن.

وتعادل "المنحة السيادية" 15% من أرباح "ممتلكات التاج"، وهي محفظة ضخمة تضم بعض الأراضي والعقارات وغيرهما من الأصول، مثل مزارع رياح تابعة للعائلة الملكية، لكنها تدار على نحو مستقل.

ويُسلم صافي أرباح "ممتلكات التاج" إلى وزارة الخزانة بموجب اتفاق أُبرم عام 1760.

وتمت زيادة "المنحة السيادية" مؤقتا لتغطية أعمال التطوير الواسعة في قصر باكنغهام، كما استُخدمت لدفع أجور مئات الموظفين الذين يعملون لدى العائلة الملكية.

المصدر / فلسطين أون لاين