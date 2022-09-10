أول تعليق من مرتضى منصور بعد خسارة "الزمالك".. اتظلمنا

عقب رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، على هزيمة فريقه من الهلال السعودي في سوبر لوسيل، أمس الجمعة.

الهلال فاز بكأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 1/4، في اللقاء الذي أقيم على إستاد "لوسيل" بقطر، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل فريق.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "في البداية أبارك لنادي الهلال على الفوز، أولاد الزمالك أبطال، كانوا يلعبون ضد نجوم العالم، عندما رأيت لاعبي الهلال قولت ربنا يستر ويسلم".

وأضاف: "أتظلمنا في ركلة الترجيح الأخيرة، لأن عبد الله المعيوف حارس الهلال تحرك قبل تسديد الكرة، والحكم لم يعيدها مثلما فعل مع محمد عواد حارس الزمالك"، مكملا "جماهير الزمالك عليها أن تفخر بفريقها ومدربها، والقادم أفضل إن شاء الله".

المصدر / وكالات