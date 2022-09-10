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الأسيران "موسى" و"جواريش" يواصلان إضرابهما عن الطعام

10 سبتمبر 2022 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

يواصل الأسيران عدال موسى وجواد جواريش، اليوم السبت، إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي: إنّ "الأسير عدال موسى دخل اليوم الـ34 في إضرابه رفضًا لاعتقاله الإداري".

وذكرت أنّ الأسير عدال موسى (34 عامًا)، القابع في العزل الانفرادي في سجن "عوفر"، بدأ الإضراب عن الطعام في اليوم الثاني من اعتقاله في السابع من آب/أغسطس.

وأشارت إلى أنّ الأسير أحمد موسى (44 عامًا) -شقيق عدال- قد علّق إضرابه عن الطعام، الذي استمر لمدة 31 يومًا، يوم الخميس الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد اعتقاله الإداري جوهريًّا، أي أربعة أشهر من تاريخ اعتقاله، غير قابلة للتجديد، ويُفرج عنه في السادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وذكرت أنّ الأسير جواد جواريش (41 عامًا) من بيت لحم، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم التاسع على التوالي، في زنازين سجن "عسقلان"، للمطالبة بالسماح له بلقاء شقيقيه المعتقلين في سجون الاحتلال عبد الله وعرابي.

وذكر نادي الأسير، أنّ جواريش المعتقل منذ عام 2002، حُرم من زيارة شقيقيه منذ 20 عامًا، بذريعة وجود "منع أمني" بحقهما، واليوم بعد اعتقالهما يطالب بلقائهما، بعد سنوات طويلة من الحرمان.

ومن الجدير ذكره، أنّ جواريش محكوم بالسّجن مدى الحياة، وكان قد تعرض عدة مرات للعزل، وهو متزوج وأب لابنتين، إحداهما كانت تبلغ من العمر ثمانية شهور عندما اُعتقل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إضراب عن الطعام #أسرى #سجون الاحتلال #أسيران

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