"جبارين": إطلاق سراح الأسرى على سلم أولويات "حماس"

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس زاهر جبارين، أنّ حركته تتابع قضية الأسرى بشكل عام وقضية الأسير ناصر أبو حميد بشكل خاص.

وأضاف جبارين وهو مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى بحركة حماس، في تصريح وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم السبت، أننا أبلغنا الوسطاء عن استعدادنا التام لإنجاز صفقة تبادل، لكنّ الاحتلال غير جدي في ذلك.

وشدّد جبارين على أنّ قضية الأسرى والمسرى على سلم أولويات المقاومة، وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال على سلم أولويات حركة حماس.

وأشار إلى أنّ حكومة الاحتلال تستخدم قضية الأسرى في العملية الانتخابية دائمًا، موضحًا أنه في الوقت الحالي لا يوجد أيّ جدية من قيادة الاحتلال، لإنجاز أيّ صفقة في القريب.

وذكر أنّ الشعب الفلسطيني لن يقبل بأيّ حال من الأحوال استمرار هذا الاحتلال الغاصب، مُجدِّدًا تأكيده أنّ قضية الأسرى حاضرة في كل وقت على طاولة قيادة حركة حماس.

يشار إلى أنّ الأسير المريض والمصاب بالسرطان ناصر أبو حميد يحتضر، وحالته الصحية آخذة بالتفاقم وبات وضعه حرجًا ومُقلقًا للغاية.

وقبل أيام أعلن شقيق الأسير أبو حميد أنه تم نقل ناصر لأحد مشافي الاحتلال لإجراء صورة أشعة، ووفقًا لنتيجة الصورة فقد تبيَّن وجود انتشار للورم مجددًا في نفس منطقة الورم السابق في الرئة اليسرى، عدا عن أنّ موقع الورم يحاصر شرايين الدم الرئيسية ومنطقة القلب.

ويقبع الأسير ناصر أبو حميد في مستشفى "برزلاي" بوضع صحي خطير منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث واجه منذ العام الماضي رحلة طويلة من سياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء" ومنها خطأ طبي تعرض له بعد أن تبيّنت إصابته بسرطان في الرئة.

وجددت حركة حماس عرض المبادرة الإنسانية التي أطلقتها للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن، وطالبت الاحتلال بالتقاط الفرصة قبل فوات الأوان.

ودعت حماس شعبنا وقواه الحيّة وفصائله الوطنية وكلّ المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم، إلى التحرّك لإنقاذ الأسرى المرضى وكبار السن من خطر الموت البطيء، الذي يتعرّضون له بفعل إجرام الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين