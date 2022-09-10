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السلطة تواصل اعتقال نجل الأسير الحروب بتهمة "الانتماء لحماس"

10 سبتمبر 2022 . الساعة 08:56 بتوقيت القدس
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أجهزة السلطة بالضفة الغربية (أرشيف)

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اليوم السبت، اعتقال نجل الأسير رائد الحروب " أبو أشرف "، منذ (20) يوماً لدى مخابرات الخليل.

وبحسب مصادر محلية،  فإن أجهزة السلطة اعتقلت نجل الأسير رائد الحروب برفقة 3 شبان قبل 20 يوماً من قبل اأجهزة السلطة بالضفة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن: الشبان الأربعة هم: أشرف الحروب وهو وحيد عائلته ووالده محكوم بالسجن المؤبد ، وياسين عمر الحروب ، وأحمد راجح الحروب، ومنتصر راجح الحروب.

وأوضحت أن الاعتقال تم من منازلهم بالقوة، حيث اقتحمتها قوة كبيرة مدججه بالسلاح ، بتاريخ 18/8/2022.

 ووجهت أجهزة  لنجل الأسير رائد الحروب والشباب الثلاثة تهمة الانتماء لحركة "حماس"، ولم تفرج عنهم حتى اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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