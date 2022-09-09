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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس وقلقيلية

09 سبتمبر 2022 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقمع متظاهرين قرب قرية النبي صالح

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة،  خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدن نابلس وقلقيلية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع 37 إصابة خلال مواجهات شهدتها بلدتي بيتا وبيت دجن جنوب وشرق نابلس.

وأشار إلى أنها سجلت 10 إصابات اختناقا بالغاز المسيل للدموع وإصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في بيت دجن.

وأصيب 24 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات عند المفرق الرئيسي لبلدة بيتا جنوب نابلس، إضافة إلى إصابة واحدة بالظهر جراء الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وفي قلقيلية،  أصيب 4 مواطنين بالرصاص خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وتشهد مدن الضفة الغربية، كل جمعة، مواجهات خلال مسيرات مناهضة للاستيطان ولسياسات الاحتلال في الضفة، ا يؤدي إلى إصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال، وارتقاء شهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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