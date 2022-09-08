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الاحتلال يزعم إحباط عملية إطلاق نار وطعن في (تل أبيب)

08 سبتمبر 2022 . الساعة 17:22 بتوقيت القدس
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صورة للسلاح الذي زعم الاحتلال ضبطه مع الشاب المعتقل

زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إحباطها هجومًا مُسلحًا في مدينة (تل أبيب) المحتلة.

وقال موقع واي نت العبري، إنّ شرطة الاحتلال اعتقلت شابًّا فلسطينيًّا بزعم محاولته تنفيذ هجوم إطلاق نار في (تل أبيب)، مشيرًا إلى أنّ اسم المعتقل هو محمد الميناوي (20 عامًا) من مدينة نابلس.

وبحسب الموقع فإنّ عناصر من قوة "اليسام" التابعة لشرطة الاحتلال كانوا في دورية روتينية عند دوار الساعة في يافا، وقد لفت انتباههم تحركات مشبوهة للمعتقل، وطلبوا منه التوقف ثم تم اعتقاله.

ووفقًا للموقع، فإنه عُثر بحوزة الشاب المعتقل سلاح من نوع كارلو وقنابل أنبوبية، وتم نقله للتحقيق معه من قِبل جهاز الشاباك، حيث اعترف في بداية التحقيقات أنه كان يُخطّط لهجوم كبير في تل أبيب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال الإسرائيلي #هجوم مسلح في تل أبيب

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