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للمرة الرابعة.. تمديد اعتقال الصحفية المقدسية لمى غوشة

08 سبتمبر 2022 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
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الصحفية لمى أبو غوشة

لخمسة أيام إضافية.. مدّدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال الصحفية المقدسية لمى غوشة، للمرة الرابعة على التوالي.

وكانت سلطات الاحتلال قد مددت اعتقال غوشة، أمس الأربعاء، حتى اليوم الخميس، ليُعاد تمديد اعتقالها مرة أخرى.

واعتقل الاحتلال الصحفية لمى غوشة، الأحد الماضي، وصادر حاسوبها الشخصي وهاتفها النقال، بعد أن اقتحمت قواته منزلها في حي "الشيخ جرّاح" بالقدس المحتلة، وسط ترويع أطفالها، وتخريب معظم محتويات منزلها.

وغوشة أم لطفلين، وتعمل باحثة في "المتحف الفلسطيني" في بيرزيت شمال رام الله (وسط الضفة)، كما أنها طالبة بمرحلة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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