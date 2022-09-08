إصابات واعتقالات بالضفة الغربية خلال اقتحام للاحتلال

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات نتج عنها إصابات في صفوف المواطنين، في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي جنين، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل لعائلة غوادرة في منطقة حي الهدف بمخيم جنين، واعتقلت عدداً من أقارب الأسيرين محمد وليد غوادرة، ومحمد ماهر غوادرة، اللذين تتهمهما بإطلاق نار على حافلة في منطقة الأغوار الشمالية.

وأضافت أن "المعتقلين هم: وليد غوادرة وزوجته، وأحمد ماهر غوادرة، وزوجة ماهر غوادرة، وعبد السلام صالح زينون وزوجته إنشراح".

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وليد الأعرج، بعد أن داهمت منزله وفتشته في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

أما نابلس، أصيب، فجر اليوم، أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاطي، خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر: إن "طواقم الاسعاف تعاملت مع اربع اصابات بالرصاص المطاطي، واصابة شاب بحروق باليد، مضيفة أن 12 مواطنا اصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع بينهم صحفي".

المصدر / فلسطين أون لاين