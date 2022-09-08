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الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية بنابلس

08 سبتمبر 2022 . الساعة 03:03 بتوقيت القدس
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اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية مدينة نابلس، لتأمين دخول المستوطنين المتطرفين للقيام بطقوس دينية في قبر "النبي يوسف" شرق مدينة نابلس.

وأكدت مصادر محلية في المدينة "قيام العشرات من الجنود القناصة باعتلاء الأبنية العالية في محيط القبر، فيما سمع السكان دويّ انفجارات متلاحقة أعقبها إطلاق نار".

وتابعت المصادر أن مقاومون أطلقوا النار باتجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق نار وقنابل صوت وغاز في كل الاتجاهات".

ويقع "قبر يوسف" في الجهة الشرقية من مدينة نابلس، وبشكل متاخم لمخيم بلاطة، الذي يعد من  أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث عادة ما تندلع مواجهات بين الجنود والشبان في المخيم خلال اقتحام القبر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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