غزة.. صحفيون يشتكون من مماطلة "النقابة" بإجراءات انضمامهم لنيل العضوية

اشتكى عدد من الصحفيين الفلسطينيين، من مماطلة وعرقلة نقابة الصحفيين إجراءات انضمامهم للنقابة والحصول على عضوية فيها.

وقال الصحفيون، إنهم توجهوا إلى مقر نقابة الصحفيين بمدينة غزة قبل انتهاء الدوام الرسمي اليوم الأربعاء، لتقديم أوراق اعتمادهم وتعبئة الاستمارة والبيانات اللازمة، إلا أنهم لم يجدوا أي مسؤول في المقر.

وكانت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، قد قررت عقد أعمال المؤتمر العام في التاسع والعاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وإجراء انتخابات النقابة.

وأثارت لائحة للنقابة تحمل شروط الانتساب لعضوية النقابة جدلا واسعا بين الصحفيين والنشطاء.

وقد وصفها الدكتور رامي عبده، بأنها تقدح بشكل مسبق في العملية الانتخابية وتعكس درجة كبيرة من الاستخفاف بالمجموع الصحفي من خلال إجراء انتخابات مفصلة على المقاس تخالف مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغير ممثلة لجموع الصحفيين.

فيما اتهم "حراك الصحفيين"، الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، بأنها تُصر على المماطلة في اتخاذ إجراءات جدية تسهّل عقد أعمال المؤتمر العام.

وقال الحراك، إن "النقابة لم تتخذ إجراءات ملموسة في الملفات التي طالبنا بإصلاحها قبل عقد الانتخابات، كتصويب ملف العضوية، فيما تتعمد النقابة تأخير عقد جلسة لجنة العضوية لأجل غير معلوم، ودون معرفة الأسباب".

المصدر / فلسطين أون لاين