تشييع جثمان الشهيد يونس التايه في طوباس

شيعت جماهير شعبنا جثمان الشهيد يونس التايه (21 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم الفارعة جنوب محافظة طوباس، بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في مسجد الرباط وسط المخيم، قبل مواراته الثرى في مقبرة الفارعة.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف في مسيرة انطلقت من أمام المستشفى التركي الحكومي في طوباس، وصولا إلى مسقط رأسه في مخيم الفارعة، حيث ألقى ذووه نظرة الوداع عليه.

وردد المشيعون هتافات تدعو لاستمرار المقاومة، وأخرى تنتقد مواصلة السلطة برام الله التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد التايه برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها، صباح اليوم، لمخيم الفارعة جنوب طوباس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين