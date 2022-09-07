"الغانم" يعتذر عن الترشح للانتخابات البرلمانية الكويتية

أعلن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة في الكويت اعتذاره عن الترشح للانتخابات البرلمانية.

ونشر الغانم بيان اعتذار عن الترشح للانتخابات البرلمانية الحالية، قائلًا "فإنّ قرار الترشح للانتخابات البرلمانية هو قرار وطني، يقوم على أسس موضوعية، وبصيرة سياسية، ويراعي ظروف كل مرحلة ومتطلباتها، ولا يخضع لسلطان العاطفة وتأثيراتها. وبعد التأمل في المعطيات، والنظر في المآلات، وبعد التوكل على الله، والاستعانة بعونه وهداه، فقد قررت الاعتذار عن الترشح للانتخابات البرلمانية الحالية".

وقال إنّ عدم ترشحه هو قرار مرحلي، "ستعقبه -بمشيئة الله- عودة ذات تأثير أقوى، لنكمل مسيرة الحفاظ على مصلحة الوطن، وتعزيز مكتسبات المواطنين".

وأضاف: "إنّ هذا القرار المرحلي، لا يعني إطلاقًا ابتعادي عن المشهد السياسي، ولا انصرافي عن واجبي الوطني، وإنما يأتي انسجامًا مع مبادئي، وتجسيدًا لقناعاتي، وسأبقى - كما عهدتموني، وحيث عرفتموني - ثابتًا في قناعاتي، محافظًا على مواقفي، مقدامًا في قراراتي، وفيًّا لقيادتي، متصديًا لمن يحاول العبث بأمن بلدي، مستمرًّا في مناصرة قضايا أمتي: وطنيًّا وخليجيًّا، وعربيًّا وإسلاميًّا، لا أحيد عن ذلك ولا أساوم، ولا أخشى في الله لومة لائم".

ورأى الغانم أنّ "هذه المرحلة، تتطلب منا جميعًا، الوقوف صفًّا واحدًا خلف قيادتنا السياسية، والابتعاد عن الصراعات الشخصية، والمماحكات السياسية، المحبطة لمجتمعنا، والمضيّعة لوقتنا، والمسيئة لتجربتنا الديمقراطية، وصورتنا الوطنية، والمهدرة لجهود آبائنا المؤسّسين، وروادنا المبدعين".

المصدر / وكالات