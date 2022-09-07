فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

للمرة الثالثة.. الاحتلال يُمدّد اعتقال الصحفية لمى غوشة

"تشيلسي" يُقيل مدربه الألماني "توخيل"

"هيئة": الأسيران مطر وصبيح يتعرضان إهمال طبي متعمد

غزة.. المباحث العامة تضبط 3 دراجات نارية مسروقة

مستوطنون متطرفون يُتلفون مشروعًا للريّ شرق نابلس

الريماوي: الواقع الصحفي في الضفة يعيش "مهزلة"

الاحتلال يهدم "العراقيب" للمرة الـ206 على التوالي

نشطاء يحيون الذكرى الأولى لعملية "نفق الحرية"

الاحتلال يقرر افتتاح بعثته التجارية في المغرب العام المقبل

وظيفة شاغرة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"الغانم" يعتذر عن الترشح للانتخابات البرلمانية الكويتية

07 سبتمبر 2022 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
...
مرزوق الغانم

أعلن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة في الكويت اعتذاره عن الترشح للانتخابات البرلمانية.

ونشر الغانم بيان اعتذار عن الترشح للانتخابات البرلمانية الحالية، قائلًا "فإنّ قرار الترشح للانتخابات البرلمانية هو قرار وطني، يقوم على أسس موضوعية، وبصيرة سياسية، ويراعي ظروف كل مرحلة ومتطلباتها، ولا يخضع لسلطان العاطفة وتأثيراتها. وبعد التأمل في المعطيات، والنظر في المآلات، وبعد التوكل على الله، والاستعانة بعونه وهداه، فقد قررت الاعتذار عن الترشح للانتخابات البرلمانية الحالية".

وقال إنّ عدم ترشحه هو قرار مرحلي، "ستعقبه -بمشيئة الله- عودة ذات تأثير أقوى، لنكمل مسيرة الحفاظ على مصلحة الوطن، وتعزيز مكتسبات المواطنين".

وأضاف: "إنّ هذا القرار المرحلي، لا يعني إطلاقًا ابتعادي عن المشهد السياسي، ولا انصرافي عن واجبي الوطني، وإنما يأتي انسجامًا مع مبادئي، وتجسيدًا لقناعاتي، وسأبقى - كما عهدتموني، وحيث عرفتموني - ثابتًا في قناعاتي، محافظًا على مواقفي، مقدامًا في قراراتي، وفيًّا لقيادتي، متصديًا لمن يحاول العبث بأمن بلدي، مستمرًّا في مناصرة قضايا أمتي: وطنيًّا وخليجيًّا، وعربيًّا وإسلاميًّا، لا أحيد عن ذلك ولا أساوم، ولا أخشى في الله لومة لائم".

ورأى الغانم أنّ "هذه المرحلة، تتطلب منا جميعًا، الوقوف صفًّا واحدًا خلف قيادتنا السياسية، والابتعاد عن الصراعات الشخصية، والمماحكات السياسية، المحبطة لمجتمعنا، والمضيّعة لوقتنا، والمسيئة لتجربتنا الديمقراطية، وصورتنا الوطنية، والمهدرة لجهود آبائنا المؤسّسين، وروادنا المبدعين".

المصدر / وكالات
#مرزوق الغانم #مرزوق الغانم يعتذر عن الترشح للانتخابات #الانتخابات الكويتية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة