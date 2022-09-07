الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على السياج الفاصل شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، النار على المزارعين شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ جنود الاحتلال في الأبراج العسكرية الجاثمة على الحدود أطلقوا النار صوب مجموعة من المزارعين وهم في أراضيهم الزراعية في بلدة خزاعة شرق خان يونس، دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

ويُضاف هذا الاعتداء إلى سلسلة الانتهاكات التي تُمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يُشكّل خرقًا للتفاهمات التي توصّلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقًا لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين