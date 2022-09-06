لابيد من قاعدة جوية: إذا واصلت إيران اختبارنا ستكتشف قدرات (إسرائيل)

جدّد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، إعلان رفض كيانه للاتفاق النووي "المتبلور" بين الدول الغربية وإيران حول برنامجها النووي.

وقال في تصريح صحفي، خلال زيارته لقاعدة نيفاتيم العسكرية الجوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "من السابق لأوانه أن نعرف إذا ما سننجح حقًّا في صد الاتفاق النووي، ولكننا مستعدون لمواجهة جميع التهديدات والسيناريوهات".

وتبذل سلطات الاحتلال الإسرائيلي جهودًا كبيرة لثني الدول الغربية، عن توقيع اتفاق "متبلور" مع إيران، حيال برنامجها النووي.

وأضاف لابيد مهددًا طهران: "إذا واصلت إيران اختبارنا، ستكتشف ذراع (إسرائيل) الطويلة، وقدراتها".

وتابع: "سنواصل العمل على شتى الجبهات ضد الإرهاب، وضد أولئك الذين يتمنون لنا الشر".

وأكمل: "مثلما اتفقتُ مع الرئيس بايدن، نتمتع بحرية عمل كاملة للقيام بكل ما نراه مناسبًا من أجل منع احتمالية تحوّل إيران إلى تهديد نووي".

وقال مكتب ديوان رئاسة حكومة الاحتلال الاسرائيلي إنّ لابيد تلقّى خلال زيارته للقاعدة الجوية، إحاطة أمنية من قائد سلاح الجو لدى الاحتلال اللواء تومير بار.

وذكر أنّ زيارته إلى القاعدة الجوية "تأتي في موازاة زيارة رئيس الموساد دافيد بارنياع إلى واشنطن التي تُعقد كجزء من الحملة الدبلوماسية التي تجرى إزاء إيران".

وتتوقع سلطات الاحتلال، أن تُبرم الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقًا "قريبًا" مع إيران بشأن برنامجها النووي، بعد أن قدّم الاتحاد الأوروبي في أغسطس/آب المنصرم، اقتراح تسوية نهائيًّا لطهران وواشنطن.

ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران والدول الغربية في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.

المصدر / الأناضول