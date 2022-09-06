الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح الأربعاء 7 سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء 7 سبتمبر 2022.

وأوضحت في بيان مقتضب، أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة العاشرة والمتأخرين من الكشف رقم (31/2022)، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (34/2022).

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأشارت إلى أنه لن يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما أكدت على تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وللاطلاع على كشف (31/2022): انقر هنا

أما للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (34/2022): انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين